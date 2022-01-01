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Банк Власний Рахунок
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:20
Товарищ решил открыть карту БВР исключительно ради "Назбиратуса".
Скачал приложение по рефссылке, установил. А в момент входа предлагает два варианта:
1) виртуальная карта
2) активировать купленную в "Сильпо".
В связи с чем вопрос: ему хватит виртуалки для того, чтобы завести "Назбиратус"? Расплачиваться картой он нигде не собирается.
Или надо идти в "Сильпо", покупать болванку и активировать?
Подскажите, плиз.
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Искатель
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:29
Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.
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Кочевник
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:41
Кочевник написав:
Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.
Да, нуна топать в Сільпо
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Amethyst
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Додано: Вів 17 тра, 2022 17:32
Кочевник написав:
Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.
У мене віртуалка та Назбиратус. Все нормально оформилося.
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riwalir
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Додано: Вів 17 тра, 2022 17:58
riwalir написав: Кочевник написав:
Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.
У мене віртуалка та Назбиратус. Все нормально оформилося.
У меня виртуалка, но не даёт назбиратус, потому что карта с лимитами. Да и ради текущих 5% пока не парюсь.
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Citizen_D
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:33
riwalir написав: Кочевник написав:
Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.
У мене віртуалка та Назбиратус. Все нормально оформилося.
Мабуть ще важливо були ви до Бобра ВЖЕ клієнтом Востока чи ні
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Amethyst
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:15
Amethyst написав:
Мабуть ще важливо були ви до Бобра ВЖЕ клієнтом Востока чи ні
Так, колись був клієнтом Востока
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riwalir
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Додано: Вів 17 тра, 2022 20:31
Кочевник написав:
Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Заводиться чудово після очної ідентифікації клієнта у відділенні Банку Восток, для того у чаті запропонують обрати адресу та зручний час відвідування. В мене зняли ліміти того ж дня.
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Intento
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Вів 17 тра, 2022 18:45
klug
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