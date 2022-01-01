Я в шоке от этого банка.
Товарищ пошел в "Сильпо", взял болванку за 50 грн.
Далее: "введите данные, отсканируйте документы".
У него прописка старая (он не менял) в Харьковской области, на территории, временно захваченной рашистами. Короче, банк говорит: "Давайте вашу справку переселенца, иначе карту не выдадим".
А он уже 10 лет как не живет там.
И что теперь ему делать? Он реально не переселенец Идти, брать эту справку ради карты? Да ну нафиг...
Неужели нет другого варианта?
Хочу написать в чат этим умникам из ВБР, подскажите, где они обитают: вайбер, Телега, Фейсбук, онлайн-чат какой-то?