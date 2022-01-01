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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:34

Я в шоке от этого банка.
Товарищ пошел в "Сильпо", взял болванку за 50 грн.
Далее: "введите данные, отсканируйте документы".

У него прописка старая (он не менял) в Харьковской области, на территории, временно захваченной рашистами. Короче, банк говорит: "Давайте вашу справку переселенца, иначе карту не выдадим".
А он уже 10 лет как не живет там.

И что теперь ему делать? Он реально не переселенец :) Идти, брать эту справку ради карты? Да ну нафиг...
Неужели нет другого варианта?
Хочу написать в чат этим умникам из ВБР, подскажите, где они обитают: вайбер, Телега, Фейсбук, онлайн-чат какой-то?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:05

  Искатель написав:У него прописка старая (он не менял)

Вы считаете, что это нормально - за 10 лет не поменять прописку? Лень? :twisted:

Так что я в шоке от вашего товарища, а не банка :o
Vorlon
 
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  #<1 ... 45464748
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