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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:34

Я в шоке от этого банка.
Товарищ пошел в "Сильпо", взял болванку за 50 грн.
Далее: "введите данные, отсканируйте документы".

У него прописка старая (он не менял) в Харьковской области, на территории, временно захваченной рашистами. Короче, банк говорит: "Давайте вашу справку переселенца, иначе карту не выдадим".
А он уже 10 лет как не живет там.

И что теперь ему делать? Он реально не переселенец :) Идти, брать эту справку ради карты? Да ну нафиг...
Неужели нет другого варианта?
Хочу написать в чат этим умникам из ВБР, подскажите, где они обитают: вайбер, Телега, Фейсбук, онлайн-чат какой-то?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:05

  Искатель написав:У него прописка старая (он не менял)

Вы считаете, что это нормально - за 10 лет не поменять прописку? Лень? :twisted:

Так что я в шоке от вашего товарища, а не банка :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 21:15

  Vorlon написав:
  Искатель написав:У него прописка старая (он не менял)

Вы считаете, что это нормально - за 10 лет не поменять прописку? Лень? :twisted:

Так что я в шоке от вашего товарища, а не банка :o

Я не буду рассказывать Вам историю абсолютно незнакомого человека, но у него на то были свои причины.
И тем не менее. Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?
Пластик тем более уже куплен.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:52

  Искатель написав:Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?
Пластик тем более уже куплен.

Не имеет значение, какую карту он хочет открыть, если он даже не может предоставить документы для регистрации счета. Скорее всего, он не только прописку не менял, но и сам паспорт. Тогда хотя бы регистрировался по заграну, чтобы не светить проблему с пропиской. Банкам не нужны проблемные клиенты.
Bosstone
 
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