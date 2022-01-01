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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:34
Я в шоке от этого банка.
Товарищ пошел в "Сильпо", взял болванку за 50 грн.
Далее: "введите данные, отсканируйте документы".
У него прописка старая (он не менял) в Харьковской области, на территории, временно захваченной рашистами. Короче, банк говорит: "Давайте вашу справку переселенца, иначе карту не выдадим".
А он уже 10 лет как не живет там.
И что теперь ему делать? Он реально не переселенец
Идти, брать эту справку ради карты? Да ну нафиг...
Неужели нет другого варианта?
Хочу написать в чат этим умникам из ВБР, подскажите, где они обитают: вайбер, Телега, Фейсбук, онлайн-чат какой-то?
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Искатель
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Додано: Сер 18 тра, 2022 16:05
Искатель написав:
У него прописка старая (он не менял)
Вы считаете, что это нормально - за 10 лет не поменять прописку? Лень?
Так что я в шоке от вашего товарища, а не банка
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Vorlon
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:15
Vorlon написав: Искатель написав:
У него прописка старая (он не менял)
Вы считаете, что это нормально - за 10 лет не поменять прописку? Лень?
Так что я в шоке от вашего товарища, а не банка
Я не буду рассказывать Вам историю абсолютно незнакомого человека, но у него на то были свои причины.
И тем не менее. Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?
Пластик тем более уже куплен.
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Искатель
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:52
Искатель написав:
Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?
Пластик тем более уже куплен.
Не имеет значение, какую карту он хочет открыть, если он даже не может предоставить документы для регистрации счета. Скорее всего, он не только прописку не менял, но и сам паспорт. Тогда хотя бы регистрировался по заграну, чтобы не светить проблему с пропиской. Банкам не нужны проблемные клиенты.
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Bosstone
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:05
Bosstone написав: Искатель написав:
Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?
Пластик тем более уже куплен.
Не имеет значение, какую карту он хочет открыть, если он даже не может предоставить документы для регистрации счета. Скорее всего, он не только прописку не менял, но и сам паспорт. Тогда хотя бы регистрировался по заграну, чтобы не светить проблему с пропиской. Банкам не нужны проблемные клиенты.
Даже Гороховский... сдал назад и разрешил использование карт Монобанка на территории ОРДЛО.
А какой-то задрипанный "Власний Рахунок" не дает использовать карту в Полтаве. У человека полно других карт, он не пропадет.
А вот банк с таким отношением к клиентам (ему так и сказали: "Обращайтесь после войны") вряд ли долго протянет. Честно говоря, если бы мне такое сказали, я бы спросил: "А вы уверены, что дотянете до конца войны?"
Кстати, институт прописки в Украине отменен, есть понятие "место проживания", или я ошибаюсь?
Я ему посоветовал сходить в местное отделение "Востока" и задать им парочку вопросов.
По заграну... через "Дию" была попытка, но тоже не прошла. Подозреваю, там тоже подтянулся адрес последней прописки.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:38
Искатель
Слово прописка, заменили на регистрация, но введено: место фактического проживания.
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pavyak
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:56
pavyak написав:Искатель
Слово прописка, заменили на регистрация, но введено: место фактического проживания.
Как его надо подтверждать? Это "место фактического проживания"? Насколько я знаю, оно записывается со слов клиента.
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Искатель
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