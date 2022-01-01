Додано: Чет 19 тра, 2022 20:05

Bosstone написав: Искатель написав: Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?

Пластик тем более уже куплен. Почему банк не может выдать карту? Обычную дебетовую без кредлимита? А?Пластик тем более уже куплен.

Не имеет значение, какую карту он хочет открыть, если он даже не может предоставить документы для регистрации счета. Скорее всего, он не только прописку не менял, но и сам паспорт. Тогда хотя бы регистрировался по заграну, чтобы не светить проблему с пропиской. Банкам не нужны проблемные клиенты. Не имеет значение, какую карту он хочет открыть, если он даже не может предоставить документы для регистрации счета. Скорее всего, он не только прописку не менял, но и сам паспорт. Тогда хотя бы регистрировался по заграну, чтобы не светить проблему с пропиской. Банкам не нужны проблемные клиенты.

Даже Гороховский... сдал назад и разрешил использование карт Монобанка на территории ОРДЛО.А какой-то задрипанный "Власний Рахунок" не дает использовать карту в Полтаве. У человека полно других карт, он не пропадет.А вот банк с таким отношением к клиентам (ему так и сказали: "Обращайтесь после войны") вряд ли долго протянет. Честно говоря, если бы мне такое сказали, я бы спросил: "А вы уверены, что дотянете до конца войны?"Кстати, институт прописки в Украине отменен, есть понятие "место проживания", или я ошибаюсь?Я ему посоветовал сходить в местное отделение "Востока" и задать им парочку вопросов.По заграну... через "Дию" была попытка, но тоже не прошла. Подозреваю, там тоже подтянулся адрес последней прописки.