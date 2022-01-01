По заграну, там прописан адрес регистрации на момент получения заграна - в дие видно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:08
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 21 тра, 2022 21:00
Re: Банк Власний Рахунок
Давно пополнение тянучкой не работает ?
Если по номеру карты пополнить из другого банка по п2п, как быстро можно будет воспользоваться деньгами ?
Додано: Суб 21 тра, 2022 21:09
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