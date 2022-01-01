|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:08
Искатель написав:
По заграну... через "Дию" была попытка, но тоже не прошла. Подозреваю, там тоже подтянулся адрес последней прописки.
По заграну, там прописан адрес регистрации на момент получения заграна - в дие видно.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7335
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 21:00
Давно пополнение тянучкой не работает ?
Если по номеру карты пополнить из другого банка по п2п, как быстро можно будет воспользоваться деньгами ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 21:09
SILVER_UA написав:
Давно пополнение тянучкой не работает ?
Если по номеру карты пополнить из другого банка по п2п, как быстро можно будет воспользоваться деньгами ?
Если речь про БВР - то пользоваться можно сразу при любом виде пополнения
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 тра, 2022 00:04
ol_zy написав:
По моему не совсем так. Сейчас регистрацию не меняют, то ли реестр закрыт, то ли еще что). Со слов, скорее всего дают статус переселенца и справку. И, насколько я помню, если чел живет более 15 дней по новому адресу, то он обязан там зарегистрироваться (прописаться). В некоторых гордах сменить регистрацию можно через Дию (было до войны, сейчас надо проверять) Там почти со слов, но идет запрос владельцу квартиры на согласие о регистрации, если владелец согласен, то готово. Кстати в ЦНАПе также нужно заявление (согласие) владельца.
зайдите в приложуху гороха - там прописку вы можете менять каждый день у себя в профиле -при этом не предоставляя ниединого подтверждающего документа. Только в с ваших слов и так должно быть - ваше место проживания банк записывает с ваших слов и не более.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38511
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 6139 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2820
|1191186
|
|
|304
|414508
|
|
|44
|26445
|
Суб 21 тра, 2022 13:26
cohan
|