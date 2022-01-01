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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:08

Re: Банк Власний Рахунок

  Искатель написав:По заграну... через "Дию" была попытка, но тоже не прошла. Подозреваю, там тоже подтянулся адрес последней прописки.

По заграну, там прописан адрес регистрации на момент получения заграна - в дие видно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 21:00

Re: Банк Власний Рахунок

Давно пополнение тянучкой не работает ?
Если по номеру карты пополнить из другого банка по п2п, как быстро можно будет воспользоваться деньгами ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 21:09

  SILVER_UA написав:Давно пополнение тянучкой не работает ?
Если по номеру карты пополнить из другого банка по п2п, как быстро можно будет воспользоваться деньгами ?

Если речь про БВР - то пользоваться можно сразу при любом виде пополнения
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 00:04

  ol_zy написав:По моему не совсем так. Сейчас регистрацию не меняют, то ли реестр закрыт, то ли еще что). Со слов, скорее всего дают статус переселенца и справку. И, насколько я помню, если чел живет более 15 дней по новому адресу, то он обязан там зарегистрироваться (прописаться). В некоторых гордах сменить регистрацию можно через Дию (было до войны, сейчас надо проверять) Там почти со слов, но идет запрос владельцу квартиры на согласие о регистрации, если владелец согласен, то готово. Кстати в ЦНАПе также нужно заявление (согласие) владельца.


зайдите в приложуху гороха - там прописку вы можете менять каждый день у себя в профиле -при этом не предоставляя ниединого подтверждающего документа. Только в с ваших слов и так должно быть - ваше место проживания банк записывает с ваших слов и не более.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:15

  IMPRINTER написав:
  ol_zy написав:По моему не совсем так. Сейчас регистрацию не меняют, то ли реестр закрыт, то ли еще что). Со слов, скорее всего дают статус переселенца и справку. И, насколько я помню, если чел живет более 15 дней по новому адресу, то он обязан там зарегистрироваться (прописаться). В некоторых гордах сменить регистрацию можно через Дию (было до войны, сейчас надо проверять) Там почти со слов, но идет запрос владельцу квартиры на согласие о регистрации, если владелец согласен, то готово. Кстати в ЦНАПе также нужно заявление (согласие) владельца.


зайдите в приложуху гороха - там прописку вы можете менять каждый день у себя в профиле -при этом не предоставляя ниединого подтверждающего документа. Только в с ваших слов и так должно быть - ваше место проживания банк записывает с ваших слов и не более.

а что, ваш адрес из приложухи гороха идет дальше? в цнап и/или Дию? То что вы банку сообщаете свой новый адрес, то это скорее - фактический адрес вашего нахождения, адрес регистрации (прописки) - это несколько другое.
ol_zy
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Повідомлень: 7340
З нами з: 20.01.15
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Подякували: 771 раз.
 
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