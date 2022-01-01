ol_zy написав:По моему не совсем так. Сейчас регистрацию не меняют, то ли реестр закрыт, то ли еще что). Со слов, скорее всего дают статус переселенца и справку. И, насколько я помню, если чел живет более 15 дней по новому адресу, то он обязан там зарегистрироваться (прописаться). В некоторых гордах сменить регистрацию можно через Дию (было до войны, сейчас надо проверять) Там почти со слов, но идет запрос владельцу квартиры на согласие о регистрации, если владелец согласен, то готово. Кстати в ЦНАПе также нужно заявление (согласие) владельца.
зайдите в приложуху гороха - там прописку вы можете менять каждый день у себя в профиле -при этом не предоставляя ниединого подтверждающего документа. Только в с ваших слов и так должно быть - ваше место проживания банк записывает с ваших слов и не более.
ol_zy написав:По моему не совсем так. Сейчас регистрацию не меняют, то ли реестр закрыт, то ли еще что). Со слов, скорее всего дают статус переселенца и справку. И, насколько я помню, если чел живет более 15 дней по новому адресу, то он обязан там зарегистрироваться (прописаться). В некоторых гордах сменить регистрацию можно через Дию (было до войны, сейчас надо проверять) Там почти со слов, но идет запрос владельцу квартиры на согласие о регистрации, если владелец согласен, то готово. Кстати в ЦНАПе также нужно заявление (согласие) владельца.
зайдите в приложуху гороха - там прописку вы можете менять каждый день у себя в профиле -при этом не предоставляя ниединого подтверждающего документа. Только в с ваших слов и так должно быть - ваше место проживания банк записывает с ваших слов и не более.
а что, ваш адрес из приложухи гороха идет дальше? в цнап и/или Дию? То что вы банку сообщаете свой новый адрес, то это скорее - фактический адрес вашего нахождения, адрес регистрации (прописки) - это несколько другое.