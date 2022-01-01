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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:37
За непідтвердженою інформацією™ тепер і оплата закордоном буде з 15% комісії. Джерело: https://t.me/svidloff/582
Новые тарифы с 28.05.2022 и в них расчёт за границей по прежнему с 1%. Сегодня 31.05.2022 платёж в магазине в еврозоне со старой комиссией 1%.
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Citizen_D
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