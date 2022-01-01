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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:37

Re: Банк Власний Рахунок

За непідтвердженою інформацією™ тепер і оплата закордоном буде з 15% комісії. Джерело: https://t.me/svidloff/582

Новые тарифы с 28.05.2022 и в них расчёт за границей по прежнему с 1%. Сегодня 31.05.2022 платёж в магазине в еврозоне со старой комиссией 1%.
 
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:32

10% ввели за конвертацию
Буду признателен за информацию по банкам где нормальный курс по карточкам для платежей
Спасибо
b555
 
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  #<1 ... 47484950
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