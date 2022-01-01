Новые тарифы с 28.05.2022 и в них расчёт за границей по прежнему с 1%. Сегодня 31.05.2022 платёж в магазине в еврозоне со старой комиссией 1%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:37
Re: Банк Власний Рахунок
За непідтвердженою інформацією™ тепер і оплата закордоном буде з 15% комісії. Джерело:
Новые тарифы с 28.05.2022 и в них расчёт за границей по прежнему с 1%. Сегодня 31.05.2022 платёж в магазине в еврозоне со старой комиссией 1%.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:32
10% ввели за конвертацию
Буду признателен за информацию по банкам где нормальный курс по карточкам для платежей
Спасибо
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:47
Панове, а кто-нибудь тестил как тут начинают капать проценты по назбиратусу если его пополнить скажем в субботу? С субботы? С воскресенья? С понедельника? Другое?
Додано: Суб 04 чер, 2022 00:08
Re: Банк Власний Рахунок
Надо отдать должное, что даже с этой комиссией курс по сравнению с другими банками часто все еще конкурентен.
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:45
Re: Банк Власний Рахунок
Где они брали валюту чтобы целый месяц помогать беженцам платить по 31,8? Вот просто интересно, раз они могли это делать, то почему другие банки ставили 34-35?
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:53
Додано: Суб 04 чер, 2022 20:41
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 04 чер, 2022 20:44
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