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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:37

Re: Банк Власний Рахунок

За непідтвердженою інформацією™ тепер і оплата закордоном буде з 15% комісії. Джерело: https://t.me/svidloff/582

Новые тарифы с 28.05.2022 и в них расчёт за границей по прежнему с 1%. Сегодня 31.05.2022 платёж в магазине в еврозоне со старой комиссией 1%.
 
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:32

10% ввели за конвертацию
Буду признателен за информацию по банкам где нормальный курс по карточкам для платежей
Спасибо
b555
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:47

Панове, а кто-нибудь тестил как тут начинают капать проценты по назбиратусу если его пополнить скажем в субботу? С субботы? С воскресенья? С понедельника? Другое?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 00:08

Re: Банк Власний Рахунок

Надо отдать должное, что даже с этой комиссией курс по сравнению с другими банками часто все еще конкурентен.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:45

Re: Банк Власний Рахунок

Где они брали валюту чтобы целый месяц помогать беженцам платить по 31,8? Вот просто интересно, раз они могли это делать, то почему другие банки ставили 34-35?
b555
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:53

  Alexey_k9 написав:Надо отдать должное, что даже с этой комиссией курс по сравнению с другими банками часто все еще конкурентен.

Вроде как самый низкий.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:41

Re: Банк Власний Рахунок

  lloydbanksua написав:Вроде как самый низкий.
А где его можно посмотреть в приложении?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:44

  Кащей написав:
  lloydbanksua написав:Вроде как самый низкий.
А где его можно посмотреть в приложении?

Все просто: курс НБУ 29.25 + 10% = 32.175
В самом приложении его нет.
lloydbanksua
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