RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:37

Re: Банк Власний Рахунок

За непідтвердженою інформацією™ тепер і оплата закордоном буде з 15% комісії. Джерело: https://t.me/svidloff/582

Новые тарифы с 28.05.2022 и в них расчёт за границей по прежнему с 1%. Сегодня 31.05.2022 платёж в магазине в еврозоне со старой комиссией 1%.
 
Citizen_D
 
Повідомлень: 121
З нами з: 14.03.20
Подякував: 98 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:32

10% ввели за конвертацию
Буду признателен за информацию по банкам где нормальный курс по карточкам для платежей
Спасибо
b555
 
Повідомлень: 27
З нами з: 23.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:47

Панове, а кто-нибудь тестил как тут начинают капать проценты по назбиратусу если его пополнить скажем в субботу? С субботы? С воскресенья? С понедельника? Другое?
WallNutPen
 
Повідомлень: 411
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 00:08

Re: Банк Власний Рахунок

Надо отдать должное, что даже с этой комиссией курс по сравнению с другими банками часто все еще конкурентен.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:45

Re: Банк Власний Рахунок

Где они брали валюту чтобы целый месяц помогать беженцам платить по 31,8? Вот просто интересно, раз они могли это делать, то почему другие банки ставили 34-35?
b555
 
Повідомлень: 27
З нами з: 23.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:53

  Alexey_k9 написав:Надо отдать должное, что даже с этой комиссией курс по сравнению с другими банками часто все еще конкурентен.

Вроде как самый низкий.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:41

Re: Банк Власний Рахунок

  lloydbanksua написав:Вроде как самый низкий.
А где его можно посмотреть в приложении?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 30.08.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:44

  Кащей написав:
  lloydbanksua написав:Вроде как самый низкий.
А где его можно посмотреть в приложении?

Все просто: курс НБУ 29.25 + 10% = 32.175
В самом приложении его нет.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 13:48

  Кащей написав:
  lloydbanksua написав:Вроде как самый низкий.
А где его можно посмотреть в приложении?

В квитанции. 03.06 был 31,4156 в еврозоне+10% за использование кредитных.
Citizen_D
 
Повідомлень: 121
З нами з: 14.03.20
Подякував: 98 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:33

Re: Банк Власний Рахунок

Розрахунки карткою в торговельних точках та
інтернет магазинах
Безкоштовно в Україні

10% за межами України
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 14.06.12
Подякував: 521 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: darmet, ingtrans, kostya77, lloydbanksua, ramaz, WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 165, 166, 167
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1662 1051049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 15:44
lloydbanksua
Банк Український Капітал 1, 2
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
18 50498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 15:42
darmet
Банк Глобус 1 ... 10, 11, 12
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
119 197310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 15:23
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.