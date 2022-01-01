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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 10:09

Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?
Сергей69
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:24

  Сергей69 написав:Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?

Верно. Даже с 10% комиссией.
rollo
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 20.10.19
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  #<1 ... 48495051
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