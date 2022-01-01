RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 10:09

Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?
Сергей69
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:24

  Сергей69 написав:Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?

Верно. Даже с 10% комиссией.
rollo
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 20.10.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:27

  rollo написав:
  Сергей69 написав:Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?

Верно. Даже с 10% комиссией.

А комиссия только с кредитных, или с любых? Просто оно пишет, что это комиссия "за использование кредитных средств", вот и интересно.
M-Audio
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 23.03.11
Подякував: 498 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:30

  M-Audio написав:
  rollo написав:
  Сергей69 написав:Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?

Верно. Даже с 10% комиссией.

А комиссия только с кредитных, или с любых? Просто оно пишет, что это комиссия "за использование кредитных средств", вот и интересно.

С любых. Со своих другая формулировка, но размер комиссии тот же.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 12:39

Re: Банк Власний Рахунок

Особенно классно возвраты делать. Перебукал билет на поезд за 100 евро - попал на 300 грн ). Комиссия невозвратная.
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 14.06.12
Подякував: 521 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 17:47

Вчера покупал онлайн в евро, со всеми комиссиями курс 33.94 (в привате 34.49).
mikos
 
Повідомлень: 192
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:48

Re: Банк Власний Рахунок

Які зміни в обслуговуванні з 25.07 ? Хтось вже читав ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1275 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:57

Re: Банк Власний Рахунок

×4 баллов за оплаты в Сильпо на июль.
Citizen_D
 
Повідомлень: 124
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:30

  Citizen_D написав:×4 баллов за оплаты в Сильпо на июль.

це усім чи то лотерея щасливчикам
greenozon
 
Повідомлень: 13742
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:44

Re: Банк Власний Рахунок

Схоже що всім, але без оголошення, тре дивитись бвр
chipmunk
 
Повідомлень: 8918
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 179, 180, 181
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1802 1115184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 20:59
Hella
Альфа-Банк 1 ... 346, 347, 348
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3475 1419933
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 19:51
Sergion
ПроКредит Банк 1 ... 6, 7, 8
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
71 47206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 16:15
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.