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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 10:09
Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?
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Сергей69
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:24
Сергей69 написав:
Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?
Верно. Даже с 10% комиссией.
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rollo
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:27
rollo написав: Сергей69 написав:
Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?
Верно. Даже с 10% комиссией.
А комиссия только с кредитных, или с любых? Просто оно пишет, что это комиссия "за использование кредитных средств", вот и интересно.
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M-Audio
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:30
M-Audio написав: rollo написав: Сергей69 написав:
Добрый день,
Я верно понял, что сейчас для расчетов в еврозоне банки используют карточный курс по своему усмотрению. И на сейчас выгоднее всего использовать карту БВР?
Верно. Даже с 10% комиссией.
А комиссия только с кредитных, или с любых? Просто оно пишет, что это комиссия "за использование кредитных средств", вот и интересно.
С любых. Со своих другая формулировка, но размер комиссии тот же.
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Додано: Сер 22 чер, 2022 12:39
Особенно классно возвраты делать. Перебукал билет на поезд за 100 евро - попал на 300 грн ). Комиссия невозвратная.
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Додано: Сер 22 чер, 2022 17:47
Вчера покупал онлайн в евро, со всеми комиссиями курс 33.94 (в привате 34.49).
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:48
Які зміни в обслуговуванні з 25.07 ? Хтось вже читав ?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:57
×4 баллов за оплаты в Сильпо на июль.
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Citizen_D
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:30
Citizen_D написав:
×4 баллов за оплаты в Сильпо на июль.
це усім чи то лотерея щасливчикам
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:44
Схоже що всім, але без оголошення, тре дивитись бвр
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chipmunk
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