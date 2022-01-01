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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:00

Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо
WallNutPen
 
Повідомлень: 541
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:05

  WallNutPen написав:Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо

И тем не менее, 4% на продукту хороший вариант, когда везде 1% и менее (исключение пиреус).
lloydbanksua
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Повідомлень: 1109
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:09

  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо

И тем не менее, 4% на продукту хороший вариант, когда везде 1% и менее (исключение пиреус).


в АТБ на сотні продукції - 5% по карті АТБ + Райф
greenozon
 
Повідомлень: 13744
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 14:51

  greenozon написав:
  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо

И тем не менее, 4% на продукту хороший вариант, когда везде 1% и менее (исключение пиреус).


в АТБ на сотні продукції - 5% по карті АТБ + Райф

Це добре, але асортимент у атб досить скромний, тому сільпо в цьому плані цікавіший. Звісно, коли можна було робити оплату укрсибом с 10% взагалі супер було.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1109
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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  #<1 ... 49505152
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