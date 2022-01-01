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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:00
Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо
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WallNutPen
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:05
WallNutPen написав:
Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо
И тем не менее, 4% на продукту хороший вариант, когда везде 1% и менее (исключение пиреус).
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lloydbanksua
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:09
lloydbanksua написав: WallNutPen написав:
Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо
И тем не менее, 4% на продукту хороший вариант, когда везде 1% и менее (исключение пиреус).
в АТБ на сотні продукції - 5% по карті АТБ + Райф
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greenozon
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Додано: Нед 03 лип, 2022 14:51
greenozon написав: lloydbanksua написав: WallNutPen написав:
Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо
И тем не менее, 4% на продукту хороший вариант, когда везде 1% и менее (исключение пиреус).
в АТБ на сотні продукції - 5% по карті АТБ + Райф
Це добре, але асортимент у атб досить скромний, тому сільпо в цьому плані цікавіший. Звісно, коли можна було робити оплату укрсибом с 10% взагалі супер було.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 04 лип, 2022 17:37
Що вони понаписали про поповнення у IBox? Про те, що лише у тумбах у магазинах вони для приколу дописали чи дійсно впровадили безкоштовний сервіс там, де це найменше потрібно?
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klug
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Додано: Пон 04 лип, 2022 22:30
Є сенс придбати пластик, якщо він не потрібен чи робити віртуалку у додатку?
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2XL
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Додано: Вів 05 лип, 2022 01:45
2XL написав:
Є сенс придбати пластик, якщо він не потрібен чи робити віртуалку у додатку?
при заказе пластика по рефералке даётся дополнительный четвертак, пластик работает при севшем/проё... потерянном девайсе, дальше думаем/решаем самостоятельно...
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S i m
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Додано: Вів 05 лип, 2022 06:06
S i m написав:
при заказе пластика по рефералке
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2XL
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Додано: Вів 05 лип, 2022 07:50
2XL написав:
S i m написав:
при заказе пластика по рефералке
Киньте посилання
Відправив в особисті.
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jay2004
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:26
klug написав:
Що вони понаписали про поповнення у IBox? Про те, що лише у тумбах у магазинах вони для приколу дописали чи дійсно впровадили безкоштовний сервіс там, де це найменше потрібно?
так бачив ввели поповнення через iBox без комісії тільки у тих що стоять у сільпо
Вже поповнив треба звертати увагу на іконку банку у iBox на ній повинно бути 0% комісій
раніше поповнював без комісій на касі сільпо теж зручно
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v_pro
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