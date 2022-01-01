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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:15

  WallNutPen написав:Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо

зараз це найкращій кешбек серед продуктів з кожної витраченої 1000 грн отримуєш 40 грн на бонус у наступному місяці
єдиний мінус що витриачати бонус тільки у сільпо, хоча для мене не проблема ) є поряд аж два сільпо
v_pro
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.22
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  #<1 ... 50515253
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