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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 15:15
WallNutPen написав:
Там фактически не 4% от банка а 3% от БВР +1% от собственно сильпо
зараз це найкращій кешбек серед продуктів з кожної витраченої 1000 грн отримуєш 40 грн на бонус у наступному місяці
єдиний мінус що витриачати бонус тільки у сільпо, хоча для мене не проблема ) є поряд аж два сільпо
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v_pro
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:39
v_pro написав: klug написав:
Що вони понаписали про поповнення у IBox? Про те, що лише у тумбах у магазинах вони для приколу дописали чи дійсно впровадили безкоштовний сервіс там, де це найменше потрібно?
так бачив ввели поповнення через iBox без комісії тільки у тих що стоять у сільпо
Вже поповнив треба звертати увагу на іконку банку у iBox на ній повинно бути 0% комісій
раніше поповнював без комісій на касі сільпо теж зручно
Максимальне поповнення 5к грн?
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jay2004
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:21
jay2004 написав: v_pro написав: klug написав:
Що вони понаписали про поповнення у IBox? Про те, що лише у тумбах у магазинах вони для приколу дописали чи дійсно впровадили безкоштовний сервіс там, де це найменше потрібно?
так бачив ввели поповнення через iBox без комісії тільки у тих що стоять у сільпо
Вже поповнив треба звертати увагу на іконку банку у iBox на ній повинно бути 0% комісій
раніше поповнював без комісій на касі сільпо теж зручно
Максимальне поповнення 5к грн?
Так, 5 тис на касах сільпо х 10 раз на день та 5 тис в айбоксах (теж у сільпо - там без комісій) теж 10 разів на день
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robym_good
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:24
Сьогодні Приват та Моно замінили курс на зняття готівки в банкоматах закородоном - тепер 35+ грн, а у БВР 32,5 - робіть висновки шановне панство
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:52
Підскажіть,а де в їхньому додатку дивитися курси валют?
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гуляйполе
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Додано: Чет 07 лип, 2022 18:18
2XL написав:
Є сенс придбати пластик, якщо він не потрібен чи робити віртуалку у додатку?
Нема. 75 грн бонуса за пластик по факту уже нету, только 50.
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ramzes4
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