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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 13:50
посетитель написав: M-Audio написав:
А никто не знает, как-нибудь можно заткнуть этот фонтан "цікавинок" в приложении, которые оно шлет каждый день?
Прикольно ) виявляється він шле щось ))
Шлёт, но ненавязчиво. Может раз в 1-2 недели
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:58
Вітаю, хтось сьогодні купував гривнею по доларовому рахунку? Який сьогодні курс?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:31
_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
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