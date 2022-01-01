Шлёт, но ненавязчиво. Может раз в 1-2 недели
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 13:50
Додано: Пон 11 лип, 2022 19:58
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю, хтось сьогодні купував гривнею по доларовому рахунку? Який сьогодні курс?
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:31
_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
Додано: Вів 12 лип, 2022 04:50
Зачем же так сложно - можно же просто курс МПС посмотреть (а для MasterCard он будет 29,2549 хоть сегодня, хоть вчера, хоть позавчера) и добавить к нему 10% комиссии. Для злотых это тоже работает, если что, но курс злотого к доллару меняется, соответственно курс злотого к гривне тоже меняется.
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:17
Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?
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