RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:50

  посетитель написав:
  M-Audio написав:А никто не знает, как-нибудь можно заткнуть этот фонтан "цікавинок" в приложении, которые оно шлет каждый день?

Прикольно ) виявляється він шле щось ))

Шлёт, но ненавязчиво. Может раз в 1-2 недели
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16197
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9335 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:58

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю, хтось сьогодні купував гривнею по доларовому рахунку? Який сьогодні курс?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 951
З нами з: 09.02.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:31

_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
mikos
 
Повідомлень: 194
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 04:50

  mikos написав:_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568

Зачем же так сложно - можно же просто курс МПС посмотреть (а для MasterCard он будет 29,2549 хоть сегодня, хоть вчера, хоть позавчера) и добавить к нему 10% комиссии. Для злотых это тоже работает, если что, но курс злотого к доллару меняется, соответственно курс злотого к гривне тоже меняется.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3563
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:17

Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 126
З нами з: 03.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 362, 363, 364
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3636 1498162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 12:51
idealstorm
Юнекс Банк 1 ... 7, 8, 9
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
82 33131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 11:47
Валерий Белоус
Банк Січ 1 ... 6, 7, 8
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
71 17646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 11:37
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3637)
13.07.2022 13:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.