_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%. Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
mikos написав:_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%. Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
Зачем же так сложно - можно же просто курс МПС посмотреть (а для MasterCard он будет 29,2549 хоть сегодня, хоть вчера, хоть позавчера) и добавить к нему 10% комиссии. Для злотых это тоже работает, если что, но курс злотого к доллару меняется, соответственно курс злотого к гривне тоже меняется.
mikos написав:_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%. Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
Зачем же так сложно - можно же просто курс МПС посмотреть (а для MasterCard он будет 29,2549 хоть сегодня, хоть вчера, хоть позавчера) и добавить к нему 10% комиссии. Для злотых это тоже работает, если что, но курс злотого к доллару меняется, соответственно курс злотого к гривне тоже меняется.
wtf написав:сейчас дают что-то при регистрации по рефералке?
Так, я десь тиждень тому реєструвалась, то давали по 50 грн бонусних + каву безкоштовну мені та подрузі, яка мене запросила Можу запросити) - ви отримаєте бонус 50 грн та каву Ось мое запрошення: https://bvr.page.link/hwcZ