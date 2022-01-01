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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:50

  посетитель написав:
  M-Audio написав:А никто не знает, как-нибудь можно заткнуть этот фонтан "цікавинок" в приложении, которые оно шлет каждый день?

Прикольно ) виявляється він шле щось ))

Шлёт, но ненавязчиво. Может раз в 1-2 недели
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:58

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю, хтось сьогодні купував гривнею по доларовому рахунку? Який сьогодні курс?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:31

_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 04:50

  mikos написав:_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568

Зачем же так сложно - можно же просто курс МПС посмотреть (а для MasterCard он будет 29,2549 хоть сегодня, хоть вчера, хоть позавчера) и добавить к нему 10% комиссии. Для злотых это тоже работает, если что, но курс злотого к доллару меняется, соответственно курс злотого к гривне тоже меняется.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:17

Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:34

Re: Банк Власний Рахунок

сейчас дают что-то при регистрации по рефералке?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:35

  wtf написав:сейчас дают что-то при регистрации по рефералке?

Да, 50 грн
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:39

  ingtrans написав:
  mikos написав:_PORT_UA Отключите интернет платежи и сделайте тестовую покупку где угодно, хотя бы на амазоне. Будет указан курс, к нему добавляйте 10%.
Могу курс злотого сказать )) 6,2517 без комиссий, в моно 7,4568

Зачем же так сложно - можно же просто курс МПС посмотреть (а для MasterCard он будет 29,2549 хоть сегодня, хоть вчера, хоть позавчера) и добавить к нему 10% комиссии. Для злотых это тоже работает, если что, но курс злотого к доллару меняется, соответственно курс злотого к гривне тоже меняется.

Я на сайті мастєра собі курс розраховую зразу з комісією: https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
duckling_03
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:02

  wtf написав:сейчас дают что-то при регистрации по рефералке?

Так, я десь тиждень тому реєструвалась, то давали по 50 грн бонусних + каву безкоштовну мені та подрузі, яка мене запросила
Можу запросити) - ви отримаєте бонус 50 грн та каву
Ось мое запрошення: https://bvr.page.link/hwcZ
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:14

Re: Банк Власний Рахунок

каву дают если получать физическую карту?
wtf
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