RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:26

  wtf написав:каву дают если получать физическую карту?

Дають, там головне по посиланню скачати додаток. Пройти реєстрацію.
Здається, можна купити пластикову картку у сільпо, бачила якось поряд з сертифікатами.
В мене віртуальна карта, її достатньо
duckling_03
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:15

  wtf написав:каву дают если получать физическую карту?

50 кг мішок немолотої арабіки
Son of Sun
 
Повідомлень: 979
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:43

  Чорний Ворон написав:Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?

По БВР проходить курс мастера – 29,25 + 10% комісії. Розрахувати можна зразу тут: https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html . По альфа не знаю, бо не користуюсь. Маю моно і приват, то в порівнянні з ними БВР краще.
felix606
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:54

  Чорний Ворон написав:Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?

Курс-то хороший, але якщо буде повернення, то 10% за конвертацію Бобер назад не віддасть, тому зважуйте ризики.
klug
 
Повідомлень: 7102
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Marica, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 194, 195, 196
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1953 1188864
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 18:04
vitaliian
Піреус Банк МКБ 1 ... 7, 8, 9
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
80 86883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 16:58
V2
Банк Січ 1 ... 6, 7, 8
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
75 17996
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 15:36
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1693)
13.07.2022 20:03
Revolut (5)
13.07.2022 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.