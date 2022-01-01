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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:26

  wtf написав:каву дают если получать физическую карту?

Дають, там головне по посиланню скачати додаток. Пройти реєстрацію.
Здається, можна купити пластикову картку у сільпо, бачила якось поряд з сертифікатами.
В мене віртуальна карта, її достатньо
duckling_03
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:15

  wtf написав:каву дают если получать физическую карту?

50 кг мішок немолотої арабіки
Son of Sun
 
Повідомлень: 979
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:43

  Чорний Ворон написав:Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?

По БВР проходить курс мастера – 29,25 + 10% комісії. Розрахувати можна зразу тут: https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html . По альфа не знаю, бо не користуюсь. Маю моно і приват, то в порівнянні з ними БВР краще.
felix606
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:54

  Чорний Ворон написав:Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?

Курс-то хороший, але якщо буде повернення, то 10% за конвертацію Бобер назад не віддасть, тому зважуйте ризики.
klug
 
Повідомлень: 7102
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 981 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:10

Re: Банк Власний Рахунок

новым клиентам наливают кл?
wtf
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Повідомлень: 597
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:18

  wtf написав:новым клиентам наливают кл?

Мне в свое время (открывал в мае) налили 100 грн.)
lloydbanksua
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Повідомлень: 1118
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:36

  lloydbanksua написав:
  wtf написав:новым клиентам наливают кл?

Мне в свое время (открывал в мае) налили 100 грн.)

Отказались? :D
Vorlon
 
Повідомлень: 10266
З нами з: 14.06.13
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
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  #<1 ... 53545556
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