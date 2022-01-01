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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 14:26
wtf написав:
каву дают если получать физическую карту?
Дають, там головне по посиланню скачати додаток. Пройти реєстрацію.
Здається, можна купити пластикову картку у сільпо, бачила якось поряд з сертифікатами.
В мене віртуальна карта, її достатньо
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duckling_03
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Додано: Сер 13 лип, 2022 16:15
wtf написав:
каву дают если получать физическую карту?
50 кг мішок немолотої арабіки
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Son of Sun
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Додано: Сер 13 лип, 2022 16:43
Чорний Ворон написав:
Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?
По БВР проходить курс мастера – 29,25 + 10% комісії. Розрахувати можна зразу тут: https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
. По альфа не знаю, бо не користуюсь. Маю моно і приват, то в порівнянні з ними БВР краще.
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felix606
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Додано: Сер 13 лип, 2022 16:54
Чорний Ворон написав:
Так, наприклад, для алі бвр буде найвигіднішою?
Чи краще альфою, там ще кешбек цього місяця?
Курс-то хороший, але якщо буде повернення, то 10% за конвертацію Бобер назад не віддасть, тому зважуйте ризики.
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klug
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:10
новым клиентам наливают кл?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:18
wtf написав:
новым клиентам наливают кл?
Мне в свое время (открывал в мае) налили 100 грн.)
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lloydbanksua
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:36
lloydbanksua написав: wtf написав:
новым клиентам наливают кл?
Мне в свое время (открывал в мае) налили 100 грн.)
Отказались?
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Vorlon
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