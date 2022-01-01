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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 08:20
Arom написав:
Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?
в сільпо точно, бвр не тестив
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chipmunk
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:31
chipmunk написав: Arom написав:
Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?
в сільпо точно, бвр не тестив
Чтоб наверняка - сканьте в приложухе сильпа. С кодом в аппке БВР - пару месяцев назад начались какие-то проблемы (как раз после того как они поменяли дизайн на входе в QR). В итоге после того как пару раз подряд на кассе мне сказали что система пишет, что ваш QR устарел - я аппкой БВР в сильпо больше не пользуюсь: "Только ХАРДКОР! Только Сильпо!"
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WallNutPen
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