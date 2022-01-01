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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:20

Re: Банк Власний Рахунок

  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:31

  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив

Чтоб наверняка - сканьте в приложухе сильпа. С кодом в аппке БВР - пару месяцев назад начались какие-то проблемы (как раз после того как они поменяли дизайн на входе в QR). В итоге после того как пару раз подряд на кассе мне сказали что система пишет, что ваш QR устарел - я аппкой БВР в сильпо больше не пользуюсь: "Только ХАРДКОР! Только Сильпо!" ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 589
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  #<1 ... 54555657
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