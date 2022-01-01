в сільпо точно, бвр не тестив
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:20
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:31
Чтоб наверняка - сканьте в приложухе сильпа. С кодом в аппке БВР - пару месяцев назад начались какие-то проблемы (как раз после того как они поменяли дизайн на входе в QR). В итоге после того как пару раз подряд на кассе мне сказали что система пишет, что ваш QR устарел - я аппкой БВР в сильпо больше не пользуюсь: "Только ХАРДКОР! Только Сильпо!"
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:25
Працює і через сільпо додаток і через БВР
Додав картку БВР в додаток сільпо, у способи оплати так краще не потрібно два рази доставати телефон. Скануєш код сільпо та обираєш оплата додатком чи кажеш про це касиру
А без цього було так - достав телефон щоб сканувати картку сільпо, потів знову достав, щоб провести оплату)
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:07
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю, а підкажіть до якого числа була акція в Сільпо за оплату карткою БВР х4 балів?
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:18
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