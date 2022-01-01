в сільпо точно, бвр не тестив
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:20
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:31
Чтоб наверняка - сканьте в приложухе сильпа. С кодом в аппке БВР - пару месяцев назад начались какие-то проблемы (как раз после того как они поменяли дизайн на входе в QR). В итоге после того как пару раз подряд на кассе мне сказали что система пишет, что ваш QR устарел - я аппкой БВР в сильпо больше не пользуюсь: "Только ХАРДКОР! Только Сильпо!"
Додано: Чет 14 лип, 2022 16:25
Працює і через сільпо додаток і через БВР
Додав картку БВР в додаток сільпо, у способи оплати так краще не потрібно два рази доставати телефон. Скануєш код сільпо та обираєш оплата додатком чи кажеш про це касиру
А без цього було так - достав телефон щоб сканувати картку сільпо, потів знову достав, щоб провести оплату)
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:07
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю, а підкажіть до якого числа була акція в Сільпо за оплату карткою БВР х4 балів?
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:18
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:27
Вот вы много написали очевидных вещей. Но вы сами в последнее время оплачивали покупки сканируя qr код именно в приложении БВР? У меня к примеру сейчас при выборе qr кода в приложении БВР доступна одна опция "не использовать платежную карту для оплаты покупки". Раньше был выбор - виды оплаты можно было менять. Сейчас это доступно лишь в приложении сильпо
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:37
novichok , а як тоді вона працює? Нещодавно відкрив карту віртуальну, сьогодні сплатив покупку, просканував додатком та сплатив картою, дані якої забив у платіжні картки. Але х4балів не було нараховано. Лише стандартні та ті, що накрутив в Колесі фортуни.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:05
Когда вы в приложении БВР тапаете на яблочко у вас такая картинка есть?
А в самой выписке в БВР посмотрите по покупке - есть такое:
И ещё такой вопрос - вы когда открывали карту БВР у вас к тому моменту уже был власный рахунок в Сильпо? Если был то вы БВР регистрировали на тот же телефонный номер что и власный рахунок в Сильпо? Потому как если указать разные телефоны, то вам БВР создаст новый власный рахунок для сильпа и баллы будут копиться уже там
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