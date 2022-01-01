RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:20

Re: Банк Власний Рахунок

  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив
chipmunk
 
Повідомлень: 8923
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:31

  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив

Чтоб наверняка - сканьте в приложухе сильпа. С кодом в аппке БВР - пару месяцев назад начались какие-то проблемы (как раз после того как они поменяли дизайн на входе в QR). В итоге после того как пару раз подряд на кассе мне сказали что система пишет, что ваш QR устарел - я аппкой БВР в сильпо больше не пользуюсь: "Только ХАРДКОР! Только Сильпо!" ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 599
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:25

  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив


Працює і через сільпо додаток і через БВР
Додав картку БВР в додаток сільпо, у способи оплати так краще не потрібно два рази доставати телефон. Скануєш код сільпо та обираєш оплата додатком чи кажеш про це касиру
А без цього було так - достав телефон щоб сканувати картку сільпо, потів знову достав, щоб провести оплату)
v_pro
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:07

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю, а підкажіть до якого числа була акція в Сільпо за оплату карткою БВР х4 балів?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 953
З нами з: 09.02.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:18

  _PORT_UA написав:Вітаю, а підкажіть до якого числа була акція в Сільпо за оплату карткою БВР х4 балів?

До кінця липня
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:27

  v_pro написав:
  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив


Працює і через сільпо додаток і через БВР
Додав картку БВР в додаток сільпо, у способи оплати так краще не потрібно два рази доставати телефон. Скануєш код сільпо та обираєш оплата додатком чи кажеш про це касиру
А без цього було так - достав телефон щоб сканувати картку сільпо, потів знову достав, щоб провести оплату)

Вот вы много написали очевидных вещей. Но вы сами в последнее время оплачивали покупки сканируя qr код именно в приложении БВР? У меня к примеру сейчас при выборе qr кода в приложении БВР доступна одна опция "не использовать платежную карту для оплаты покупки". Раньше был выбор - виды оплаты можно было менять. Сейчас это доступно лишь в приложении сильпо
WallNutPen
 
Повідомлень: 599
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:37

novichok , а як тоді вона працює? Нещодавно відкрив карту віртуальну, сьогодні сплатив покупку, просканував додатком та сплатив картою, дані якої забив у платіжні картки. Але х4балів не було нараховано. Лише стандартні та ті, що накрутив в Колесі фортуни.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 953
З нами з: 09.02.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:05

  _PORT_UA написав:novichok , а як тоді вона працює? Нещодавно відкрив карту віртуальну, сьогодні сплатив покупку, просканував додатком та сплатив картою, дані якої забив у платіжні картки. Але х4балів не було нараховано. Лише стандартні та ті, що накрутив в Колесі фортуни.

Когда вы в приложении БВР тапаете на яблочко у вас такая картинка есть?
Зображення

А в самой выписке в БВР посмотрите по покупке - есть такое:

Зображення


И ещё такой вопрос - вы когда открывали карту БВР у вас к тому моменту уже был власный рахунок в Сильпо? Если был то вы БВР регистрировали на тот же телефонный номер что и власный рахунок в Сильпо? Потому как если указать разные телефоны, то вам БВР создаст новый власный рахунок для сильпа и баллы будут копиться уже там
WallNutPen
 
Повідомлень: 599
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2107, ramaz, ramzes4, WallNutPen і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 25, 26, 27
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
262 132185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 21:07
2XL
Альфа-Банк 1 ... 364, 365, 366
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3653 1518649
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 18:27
Arien
РВС Банк 1 ... 10, 11, 12
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
116 153566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 17:29
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (263)
14.07.2022 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.