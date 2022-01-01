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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758>

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:20

Re: Банк Власний Рахунок

  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:31

  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив

Чтоб наверняка - сканьте в приложухе сильпа. С кодом в аппке БВР - пару месяцев назад начались какие-то проблемы (как раз после того как они поменяли дизайн на входе в QR). В итоге после того как пару раз подряд на кассе мне сказали что система пишет, что ваш QR устарел - я аппкой БВР в сильпо больше не пользуюсь: "Только ХАРДКОР! Только Сильпо!" ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:25

  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив


Працює і через сільпо додаток і через БВР
Додав картку БВР в додаток сільпо, у способи оплати так краще не потрібно два рази доставати телефон. Скануєш код сільпо та обираєш оплата додатком чи кажеш про це касиру
А без цього було так - достав телефон щоб сканувати картку сільпо, потів знову достав, щоб провести оплату)
v_pro
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:07

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю, а підкажіть до якого числа була акція в Сільпо за оплату карткою БВР х4 балів?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:18

  _PORT_UA написав:Вітаю, а підкажіть до якого числа була акція в Сільпо за оплату карткою БВР х4 балів?

До кінця липня
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:27

  v_pro написав:
  chipmunk написав:
  Arom написав:Щоб отримати 4% бонусів потрібно сканувати QR-код в додатку Сільпо чи БВР?

в сільпо точно, бвр не тестив


Працює і через сільпо додаток і через БВР
Додав картку БВР в додаток сільпо, у способи оплати так краще не потрібно два рази доставати телефон. Скануєш код сільпо та обираєш оплата додатком чи кажеш про це касиру
А без цього було так - достав телефон щоб сканувати картку сільпо, потів знову достав, щоб провести оплату)

Вот вы много написали очевидных вещей. Но вы сами в последнее время оплачивали покупки сканируя qr код именно в приложении БВР? У меня к примеру сейчас при выборе qr кода в приложении БВР доступна одна опция "не использовать платежную карту для оплаты покупки". Раньше был выбор - виды оплаты можно было менять. Сейчас это доступно лишь в приложении сильпо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:37

novichok , а як тоді вона працює? Нещодавно відкрив карту віртуальну, сьогодні сплатив покупку, просканував додатком та сплатив картою, дані якої забив у платіжні картки. Але х4балів не було нараховано. Лише стандартні та ті, що накрутив в Колесі фортуни.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:05

  _PORT_UA написав:novichok , а як тоді вона працює? Нещодавно відкрив карту віртуальну, сьогодні сплатив покупку, просканував додатком та сплатив картою, дані якої забив у платіжні картки. Але х4балів не було нараховано. Лише стандартні та ті, що накрутив в Колесі фортуни.

Когда вы в приложении БВР тапаете на яблочко у вас такая картинка есть?
Зображення

А в самой выписке в БВР посмотрите по покупке - есть такое:

Зображення


И ещё такой вопрос - вы когда открывали карту БВР у вас к тому моменту уже был власный рахунок в Сильпо? Если был то вы БВР регистрировали на тот же телефонный номер что и власный рахунок в Сильпо? Потому как если указать разные телефоны, то вам БВР создаст новый власный рахунок для сильпа и баллы будут копиться уже там
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:48

WallNutPen ,наче розібрався. Дякую за підказки.
І ще підкажіть,я так зрозумів, що ви вже досвідчений користувач. А якщо в додатку Сільпо також є пропозиція на певну групу товарів х4 балів, то у підсумку як будуть нараховувати бали: разом,чи лише за однією умовою?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:56

  _PORT_UA написав:WallNutPen ,наче розібрався. Дякую за підказки.
І ще підкажіть,я так зрозумів, що ви вже досвідчений користувач. А якщо в додатку Сільпо також є пропозиція на певну групу товарів х4 балів, то у підсумку як будуть нараховувати бали: разом,чи лише за однією умовою?

Бывает по разному. Но чаще всего акции суммируются. То есть 1 процент от сильпа +3 от БВР (по итогу 4%) в июле будет по Любому. Но если там у вас выпадет *20 на любимый товар или как сейчас *15 на пиве первой приватной броварни - они тоже в любом случае начисляться тоже. Редко но бывает у них какой-то глюк что акция не срабатывает почему-то хотя она вам положена - тогда надо бодаться с горячкой в телеге. Я так с февраля по июнь воевал за 10000 от мастеркарда - горячка порода чушь дескать покупка сертификатов противоречила правилам хотя я им приводил скрины аналогичной покупки чуть ранее и правил с сайта мастеркарда. В итоге сдались. В общем как правило тут все суммируется, кроме случаев когда спецом пишет что данная акция не суммируется с другими
WallNutPen
 
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