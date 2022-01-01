Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:56

_PORT_UA написав: WallNutPen ,наче розібрався. Дякую за підказки.

І ще підкажіть,я так зрозумів, що ви вже досвідчений користувач. А якщо в додатку Сільпо також є пропозиція на певну групу товарів х4 балів, то у підсумку як будуть нараховувати бали: разом,чи лише за однією умовою? ,наче розібрався. Дякую за підказки.І ще підкажіть,я так зрозумів, що ви вже досвідчений користувач. А якщо в додатку Сільпо також є пропозиція на певну групу товарів х4 балів, то у підсумку як будуть нараховувати бали: разом,чи лише за однією умовою?

Бывает по разному. Но чаще всего акции суммируются. То есть 1 процент от сильпа +3 от БВР (по итогу 4%) в июле будет по Любому. Но если там у вас выпадет *20 на любимый товар или как сейчас *15 на пиве первой приватной броварни - они тоже в любом случае начисляться тоже. Редко но бывает у них какой-то глюк что акция не срабатывает почему-то хотя она вам положена - тогда надо бодаться с горячкой в телеге. Я так с февраля по июнь воевал за 10000 от мастеркарда - горячка порода чушь дескать покупка сертификатов противоречила правилам хотя я им приводил скрины аналогичной покупки чуть ранее и правил с сайта мастеркарда. В итоге сдались. В общем как правило тут все суммируется, кроме случаев когда спецом пишет что данная акция не суммируется с другими