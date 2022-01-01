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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:11
WallNutPen ,прийнято. А ось ця інфа про 4% бонусами, що тут згадується на декількох останніх сторінках, то це щось інше? Що там за qr коли потрібно сканувати?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:39
_PORT_UA написав:WallNutPen
,прийнято. А ось ця інфа про 4% бонусами, що тут згадується на декількох останніх сторінках, то це щось інше? Що там за qr коли потрібно сканувати?
Ну эти 4 % я ж и расписал вам. Они состоят из обычных 1% от Сильпо +3% от БВР. БВР просто их рекламирует как 4%. Но это такая уловка рекламная. Вот эти 4 % тут и обсуждают. Но они даже в приложухе Сильпо даются отдельно. А qr код сканирует тот что в приложении Сильпо в привязке с вашей картой БВР. И будет по итогу 4%
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