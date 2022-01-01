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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:11

WallNutPen ,прийнято. А ось ця інфа про 4% бонусами, що тут згадується на декількох останніх сторінках, то це щось інше? Що там за qr коли потрібно сканувати?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:39

  _PORT_UA написав:WallNutPen ,прийнято. А ось ця інфа про 4% бонусами, що тут згадується на декількох останніх сторінках, то це щось інше? Що там за qr коли потрібно сканувати?

Ну эти 4 % я ж и расписал вам. Они состоят из обычных 1% от Сильпо +3% от БВР. БВР просто их рекламирует как 4%. Но это такая уловка рекламная. Вот эти 4 % тут и обсуждают. Но они даже в приложухе Сильпо даются отдельно. А qr код сканирует тот что в приложении Сильпо в привязке с вашей картой БВР. И будет по итогу 4%
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 01:11

Re: Банк Власний Рахунок

В новой версии должны появится "Спірні операції – сподіваюсь, це тобі буде не потрібно. Але якщо раптом щось трапиться, то ось – можеш подати заявку на оскарження прямо у додатку".

Кто-то нашел в приложение как они работают?
Alexey_k9
 
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