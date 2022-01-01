RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:11

WallNutPen ,прийнято. А ось ця інфа про 4% бонусами, що тут згадується на декількох останніх сторінках, то це щось інше? Що там за qr коли потрібно сканувати?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 958
З нами з: 09.02.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:39

  _PORT_UA написав:WallNutPen ,прийнято. А ось ця інфа про 4% бонусами, що тут згадується на декількох останніх сторінках, то це щось інше? Що там за qr коли потрібно сканувати?

Ну эти 4 % я ж и расписал вам. Они состоят из обычных 1% от Сильпо +3% от БВР. БВР просто их рекламирует как 4%. Но это такая уловка рекламная. Вот эти 4 % тут и обсуждают. Но они даже в приложухе Сильпо даются отдельно. А qr код сканирует тот что в приложении Сильпо в привязке с вашей картой БВР. И будет по итогу 4%
WallNutPen
 
Повідомлень: 641
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 01:11

Re: Банк Власний Рахунок

В новой версии должны появится "Спірні операції – сподіваюсь, це тобі буде не потрібно. Але якщо раптом щось трапиться, то ось – можеш подати заявку на оскарження прямо у додатку".

Кто-то нашел в приложение как они работают?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 175
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 07:21

Изменили тарифы, отвязав покупку за границей от курса НБУ и комиссий 10 или 15%. Пишут, что курс теперь 33 и комиссия 2% только за снятие налички там. Где посмотреть курс до операции - непонятно...
Vorlon
 
Повідомлень: 10287
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:27

Re: Банк Власний Рахунок

  Vorlon написав:Где посмотреть курс до операции - непонятно...

Добавьте на главный экран виджет с курсом валют.
Citizen_D
 
Повідомлень: 131
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:33

Citizen_D
Это сегодня, вчера такой возможности не было ещё...
Vorlon
 
Повідомлень: 10287
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:06

  Vorlon написав:Изменили тарифы, отвязав покупку за границей от курса НБУ и комиссий 10 или 15%. Пишут, что курс теперь 33 и комиссия 2% только за снятие налички там. Где посмотреть курс до операции - непонятно...

якщо прокрутити вниз екрану, є налаштування віджетів і курс валют серед них.

Цікава мультикурсова система виходить:
скупка по курсу НБУ 29,25
Продаж по якомусь власному курсу 33,25 (мабуть не збитковий для них).
ЧР близько 37.
Який курс реальний? :)
ScaryBee
 
Повідомлень: 62
З нами з: 27.06.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:23

ScaryBee
Ну вы хоть на сообщение выше прочитали :?
Vorlon
 
Повідомлень: 10287
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:27

Re: Банк Власний Рахунок

Теперь по курсу есть варианты и получше
Alexey_k9
 
Повідомлень: 175
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 198, 199, 200
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1996 1216460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 10:59
WallNutPen
РВС Банк 1 ... 12, 13, 14
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
136 167972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 10:31
sens
Банк Глобус 1 ... 13, 14, 15
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
148 204601
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 22:27
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.