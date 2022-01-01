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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:58

Re: Банк Власний Рахунок

  Citizen_D написав:допилили приложение, о чем давно просили.

Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:39

  SILVER_UA написав:
  Citizen_D написав:допилили приложение, о чем давно просили.

Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?

Надо настроить соответствующий виджет. Скрольте главную страницу вниз до упора тапайте в самом низу на настройку виджетов и там уже выбираете курсы валют. Наслаждаетесь увиденным
WallNutPen
 
Повідомлень: 646
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  #<1 ... 56575859
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