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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:58
Citizen_D написав:
допилили приложение, о чем давно просили.
Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:39
SILVER_UA написав: Citizen_D написав:
допилили приложение, о чем давно просили.
Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
Надо настроить соответствующий виджет. Скрольте главную страницу вниз до упора тапайте в самом низу на настройку виджетов и там уже выбираете курсы валют. Наслаждаетесь увиденным
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