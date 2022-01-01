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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:58
Citizen_D написав:
допилили приложение, о чем давно просили.
Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:39
SILVER_UA написав: Citizen_D написав:
допилили приложение, о чем давно просили.
Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
Надо настроить соответствующий виджет. Скрольте главную страницу вниз до упора тапайте в самом низу на настройку виджетов и там уже выбираете курсы валют. Наслаждаетесь увиденным
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Додано: Чет 21 лип, 2022 16:34
Citizen_D написав: Vorlon написав:Citizen_D
Это сегодня, вчера такой возможности не было ещё...
Возможно, обновились в разное время. Ввели курс, отличный от мпс, и допилили приложение, о чем давно просили.
Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 16:36
Alexey_k9
В Сильпо не ходите? Святым духом питаетесь?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:31
Vorlon написав:Alexey_k9
В Сильпо не ходите? Святым духом питаетесь?
на сільпо світ клином не сходиться
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:09
Может, все-же пересмотреть курс бобра заставит ситуация на рынке, иначе потеря существенного плюса банки слабо компенсируется небольшими плюшками в сильпо. Иначе зачем было кл поднимать?
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Citizen_D
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