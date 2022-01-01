Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:58
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:39
Надо настроить соответствующий виджет. Скрольте главную страницу вниз до упора тапайте в самом низу на настройку виджетов и там уже выбираете курсы валют. Наслаждаетесь увиденным
Додано: Чет 21 лип, 2022 16:34
Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще.
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:31
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:29
Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:09
Re: Банк Власний Рахунок
Может, все-же пересмотреть курс бобра заставит ситуация на рынке, иначе потеря существенного плюса банки слабо компенсируется небольшими плюшками в сильпо. Иначе зачем было кл поднимать?
Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:38
Оформив картку за вашим посиланням, 18.07 завантажив додаток,пофоткав документи, відповів на запитання в анкеті,дійшов до пункту 3 --чекайте на перевірку до 18.07 до 21:36. 19.07 телефоную на гарячку (в чат-боті півтори години шукали вільного оператора, але так і не знайшли), мені кажуть, що 20.07 до 11-ї питання буде вирішено. 20.07 в 16:00 телефоную на гарячку і мені кажуть, що ще триває перевірка. 21.07 ввечері сюрпрайз--я пройшов перевірку. Отримав віртуалку. Сьогодні телефоную на гарячку, питаю:"Де бонусні 50грн"? Мені кажуть про збій і що я повинен надати телефон (фінансовий!!!) того, чиє посилання, і мій телефон та скріншот самого посилання. Я їх м"яко послав, бо на моє заперечення, що не знайома мені людина не дасть мені свій фінансовий номер, мені сказали, що дуже шкода. Мій висновок: не знаю, як банк (тільки почав користуватися), але підтримка повне дно. І банку не дуже потрібні нові клієнти. Поки що тільки негатив.
Але все буде Україна!!!
Додано: Суб 23 лип, 2022 14:29
Golf_streem
Похоже, вы попали на каких-то стажеров . В текущем месяце получил 50 по подключение по моей рефке. Ничего не давал дополнительно , кроме рефки.
Гл как и во многих случаях, не фонтан.
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