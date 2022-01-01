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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:58

Re: Банк Власний Рахунок

  Citizen_D написав:допилили приложение, о чем давно просили.

Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:39

  SILVER_UA написав:
  Citizen_D написав:допилили приложение, о чем давно просили.

Обновления приложения не было, где этот курс смотреть там ?

Надо настроить соответствующий виджет. Скрольте главную страницу вниз до упора тапайте в самом низу на настройку виджетов и там уже выбираете курсы валют. Наслаждаетесь увиденным
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:34

  Citizen_D написав:
  Vorlon написав:Citizen_D
Это сегодня, вчера такой возможности не было ещё...

Возможно, обновились в разное время. Ввели курс, отличный от мпс, и допилили приложение, о чем давно просили.


Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:36

Alexey_k9
В Сильпо не ходите? Святым духом питаетесь? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:31

  Vorlon написав:Alexey_k9
В Сильпо не ходите? Святым духом питаетесь? :mrgreen:

на сільпо світ клином не сходиться
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:29

  Vorlon написав:Alexey_k9
В Сильпо не ходите? Святым духом питаетесь? :mrgreen:

У меня в радиусе нескольких сот метров от дома 3 АТБ, 2 Варуса, много разных более мелких продуктовых магазинчиков и не одного Сильпо. Наверное, я питаюсь святым духом :)
БВР в свое время тоже не ради походов в Сильпо оформлял.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:09

Re: Банк Власний Рахунок

Может, все-же пересмотреть курс бобра заставит ситуация на рынке, иначе потеря существенного плюса банки слабо компенсируется небольшими плюшками в сильпо. Иначе зачем было кл поднимать?
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:38

  duckling_03 написав:Можу запросити) - ви отримаєте бонус 50 грн та каву
Ось мое запрошення: https://bvr.page.link/hwcZ

Оформив картку за вашим посиланням, 18.07 завантажив додаток,пофоткав документи, відповів на запитання в анкеті,дійшов до пункту 3 --чекайте на перевірку до 18.07 до 21:36. 19.07 телефоную на гарячку (в чат-боті півтори години шукали вільного оператора, але так і не знайшли), мені кажуть, що 20.07 до 11-ї питання буде вирішено. 20.07 в 16:00 телефоную на гарячку і мені кажуть, що ще триває перевірка. 21.07 ввечері сюрпрайз--я пройшов перевірку. Отримав віртуалку. Сьогодні телефоную на гарячку, питаю:"Де бонусні 50грн"? Мені кажуть про збій і що я повинен надати телефон (фінансовий!!!) того, чиє посилання, і мій телефон та скріншот самого посилання. Я їх м"яко послав, бо на моє заперечення, що не знайома мені людина не дасть мені свій фінансовий номер, мені сказали, що дуже шкода. Мій висновок: не знаю, як банк (тільки почав користуватися), але підтримка повне дно. І банку не дуже потрібні нові клієнти. Поки що тільки негатив.
Але все буде Україна!!!
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:29

Golf_streem
Похоже, вы попали на каких-то стажеров . В текущем месяце получил 50 по подключение по моей рефке. Ничего не давал дополнительно , кроме рефки.
Гл как и во многих случаях, не фонтан.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:14

Подтверждаю слова Golf_streem что у БВР в последнее время траблы с рейками. Подключал знакомую - благо все данные у меня были. Потому как ГЛ запросила е данные (телефон и ФИО) плюс скрин шот с Вайбера ссылки что я ей пересылал. Причем скрин надо было прислать именно в поддержку в телеге или Вайбере (саму заявку о не выплате рефералки я подавал по телефону ГЛ) - но вся соль была в том что поддержка в Вайбере и телеге несколько дней просто не работали (все операторы заняты - ждите) и так по сути круглосуточно. Первый раз оператор появилась в 2 ночи. И так 2 ночи подряд. Наконец на третий день удалось достучаться к оператору в телеге и предоставить скриншот к щаявке. Ещё через два дня налили реферальные. Так что тем кто со старта получает такую "поддержку" - да впечатление не лучшее. Но справедливости ради за пару лет работы с БВР хочу сказать что сама поддержка не такая отбитая как в пумбе. По сути решает вопросы гораздо увереннее. Но в последнее время затычки в работе у них часто технические
WallNutPen
 
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