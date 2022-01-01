Додано: Суб 23 лип, 2022 16:14

Подтверждаю слова Golf_streem что у БВР в последнее время траблы с рейками. Подключал знакомую - благо все данные у меня были. Потому как ГЛ запросила е данные (телефон и ФИО) плюс скрин шот с Вайбера ссылки что я ей пересылал. Причем скрин надо было прислать именно в поддержку в телеге или Вайбере (саму заявку о не выплате рефералки я подавал по телефону ГЛ) - но вся соль была в том что поддержка в Вайбере и телеге несколько дней просто не работали (все операторы заняты - ждите) и так по сути круглосуточно. Первый раз оператор появилась в 2 ночи. И так 2 ночи подряд. Наконец на третий день удалось достучаться к оператору в телеге и предоставить скриншот к щаявке. Ещё через два дня налили реферальные. Так что тем кто со старта получает такую "поддержку" - да впечатление не лучшее. Но справедливости ради за пару лет работы с БВР хочу сказать что сама поддержка не такая отбитая как в пумбе. По сути решает вопросы гораздо увереннее. Но в последнее время затычки в работе у них часто технические