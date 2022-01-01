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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:21

Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.
Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.
Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.
Вопросы:
1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?
2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?
3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?
4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?
5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?
6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать? :)
7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?
8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?
9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.
Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?
candidat
 
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  #<1 ... 57585960
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