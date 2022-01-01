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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 57585960 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Банк Власний Рахунок 3.2 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 2 2- Погане. Некомпетентне. 15% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 23% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 4 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 15% 2 Всього голосів : 13 Додано: Пон 25 лип, 2022 08:21

Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.

Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.

Вопросы:

1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?

2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?

3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?

4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?

5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?

6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?

7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?

8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?

9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.

Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить? Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.Вопросы:1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить? candidat Повідомлень: 1029 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 13:07 candidat написав: Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.

Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.

Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.

Вопросы:

1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?

2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?

3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?

4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?

5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?

6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?

7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?

8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?

9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.

Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить? Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.Вопросы:1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?



Оформлювала віртуалку через Дію, поділилася документами, відправила селфі - пройшло все доволі швидко. Пластикові, здається, тільки у Сільпо можна купити, але особисто мені віртуалки більш ніж достатньо.

В липні бвр 4% нараховує, до цього 2% було. Оформлювала віртуалку через Дію, поділилася документами, відправила селфі - пройшло все доволі швидко. Пластикові, здається, тільки у Сільпо можна купити, але особисто мені віртуалки більш ніж достатньо.В липні бвр 4% нараховує, до цього 2% було. duckling_03 Повідомлень: 5 З нами з: 12.07.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 11:08 candidat написав: Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.

Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.

Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.

Вопросы:

1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?

2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?

3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?

4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?

5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?

6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?

7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?

8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?

9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.

Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить? Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.Вопросы:1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?



Сейчас 50 бонусом возвращают.

За рефку отдельно капает 50 грн и за покупку пластиковой тоже отдельно.

В отделении востока бвр точно не оформишь)) Сейчас, насколько я знаю, видеоверификации у них нет, через дию селфи нужно отправлять. Сейчас 50 бонусом возвращают.За рефку отдельно капает 50 грн и за покупку пластиковой тоже отдельно.В отделении востока бвр точно не оформишь)) Сейчас, насколько я знаю, видеоверификации у них нет, через дию селфи нужно отправлять. felix606 Повідомлень: 3 З нами з: 07.07.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 11:58 Alexey_k9 написав: Citizen_D написав: Vorlon написав: Citizen_D

Это сегодня, вчера такой возможности не было ещё... Это сегодня, вчера такой возможности не было ещё...

Возможно, обновились в разное время. Ввели курс, отличный от мпс, и допилили приложение, о чем давно просили. Возможно, обновились в разное время. Ввели курс, отличный от мпс, и допилили приложение, о чем давно просили.



Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще. Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще.



Враховуючи те, що комісії на оплати в інтернеті в бобра немає і курс у них вже нижче за долар навіть ніж у моно, зараз мені користуватися їхньою картою найвигідніше. Враховуючи те, що комісії на оплати в інтернеті в бобра немає і курс у них вже нижче за долар навіть ніж у моно, зараз мені користуватися їхньою картою найвигідніше. duckling_03 Повідомлень: 5 З нами з: 12.07.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лип, 2022 21:01 duckling_03 написав: Alexey_k9 написав:

Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще. Теперь уже особо и не нужно. Банк стал не интересен для оплаты в валюте. И непонятно зачем его использовать вообще.



Враховуючи те, що комісії на оплати в інтернеті в бобра немає і курс у них вже нижче за долар навіть ніж у моно, зараз мені користуватися їхньою картою найвигідніше. Враховуючи те, що комісії на оплати в інтернеті в бобра немає і курс у них вже нижче за долар навіть ніж у моно, зараз мені користуватися їхньою картою найвигідніше.

Здається, вже не нижче. Треба було оплатити, то порівнював. Але може то був якийсь поодинокий випадок. Здається, вже не нижче. Треба було оплатити, то порівнював. Але може то був якийсь поодинокий випадок. M-Audio Повідомлень: 2641 З нами з: 23.03.11 Подякував: 502 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 57585960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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