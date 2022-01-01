Додано: Пон 25 лип, 2022 08:21

Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает.Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был.Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо.Вопросы:1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент?2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках?3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн?4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет?5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн?6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать?7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли?8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст?9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу.Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?