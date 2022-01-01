Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает. Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был. Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо. Вопросы: 1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент? 2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках? 3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн? 4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет? 5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн? 6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать? 7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли? 8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст? 9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу. Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?
candidat написав:Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает. Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был. Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо. Вопросы: 1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент? 2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках? 3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн? 4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет? 5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн? 6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать? 7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли? 8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст? 9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу. Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?
Оформлювала віртуалку через Дію, поділилася документами, відправила селфі - пройшло все доволі швидко. Пластикові, здається, тільки у Сільпо можна купити, але особисто мені віртуалки більш ніж достатньо. В липні бвр 4% нараховує, до цього 2% було.
candidat написав:Почитал ветку за последние несколько месяцев, немного запутался, что как сейчас работает. Вводные данные: есть бонусная карта Сильпо, клиентом Востока и БВР никогда не был. Задача: получить карту и подружить ее с бонусной картой Сильпо. Вопросы: 1. 4% баллами в Сильпо дают при расчете картой только БВР, а картой банка Восток - нет? 4% только до конца июля? А дальше? Какой стандартный процент? 2. Есть ли сейчас разница между пластиковой и виртуальной, кроме того, что пластик на руках? 3. Пластиковую можно получить только на кассе Сильпо за 50 грн? В отделении банка Восток оформляют? Бесплатно или тоже за 50 грн? 4. Писали, что можно было сделать пластиковую бесплатно с доставкой. Сейчас такой возможности нет? 5. Компенсация за покупку пластиковой карты на кассе Сильпо сейчас 75 или 50 грн? 6. Покупка карты на кассе включается в чек с товарами или отдельным чеком? Или вообще мимо кассы налом? Если отдельным чеком, то бонусная карта Сильпо при этом сканируется, чтоб 1% от стоимости урвать? 7. Если регистрируешься по рефке и покупаешь пластиковую карту, то получаешь по 50 грн за каждое действие (в сумме - 100)? Если только один раз 50 грн, то, получается, заводить пластиковую карту невыгодно, т.к. получаешь 50 грн за рефку и тут же спускаешь на пластиковую карту, а если пластик не заводишь, остаешься в +50 грн. Так, что ли? 8. Читаю, что поддержка требует скриншоты сообщения с рефкой в вайбере. Рефку что, обязательно надо чтоб кто-то мне по вайберу прислал? Если я просто скопирую одну из тех, что несколько раз в сообщениях на форуме были, или из чьего-нибудь профиля, поддержка такое не примет и бонус за рефку не даст? 9. Что еще понадобится для регистрации, кроме пластика и рефки? Сканы паспорта и кода, как в отделении? Я так понимаю, это как-то через Дию можно, но я пока с Дией не дружу. Обязательно еще и видеочат с банком? А нельзя ли всю процедуру регистрации заменить походом в отделение банка Восток, которое от меня в 5 минутах ходьбы? Или так не получится рефку применить?
Сейчас 50 бонусом возвращают. За рефку отдельно капает 50 грн и за покупку пластиковой тоже отдельно. В отделении востока бвр точно не оформишь)) Сейчас, насколько я знаю, видеоверификации у них нет, через дию селфи нужно отправлять.
Вітаю. Може хтось знає. Оплата на закордонному інтернет сайті в $. Платіж не пройшов,але гроші зняло. Через декілька днів повернення коштів, де зазначено один курс. А ось по виписці повернення пройшло по зовсім іншому курсу. Чому так?
_PORT_UA написав:Вітаю. Може хтось знає. Оплата на закордонному інтернет сайті в $. Платіж не пройшов,але гроші зняло. Через декілька днів повернення коштів, де зазначено один курс. А ось по виписці повернення пройшло по зовсім іншому курсу. Чому так?
Робив возврат за операцію, що пару місяців назад була. Повернули по старому курсу приблизно 29. Єдиний позитивний момент, що повернули швидко. На наступний день після заявки.
_PORT_UA написав:Вітаю. Може хтось знає. Оплата на закордонному інтернет сайті в $. Платіж не пройшов,але гроші зняло. Через декілька днів повернення коштів, де зазначено один курс. А ось по виписці повернення пройшло по зовсім іншому курсу. Чому так?
Робив возврат за операцію, що пару місяців назад була. Повернули по старому курсу приблизно 29. Єдиний позитивний момент, що повернули швидко. На наступний день після заявки.
Тобто ви в підсумку втратили комісію, що йшла до курсу 29,2549?