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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:02

  _PORT_UA написав:
  Alexey_k9 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Може хтось знає. Оплата на закордонному інтернет сайті в $. Платіж не пройшов,але гроші зняло. Через декілька днів повернення коштів, де зазначено один курс. А ось по виписці повернення пройшло по зовсім іншому курсу. Чому так?


Робив возврат за операцію, що пару місяців назад була. Повернули по старому курсу приблизно 29.
Єдиний позитивний момент, що повернули швидко. На наступний день після заявки.

Тобто ви в підсумку втратили комісію, що йшла до курсу 29,2549?


Так, комісію втратив. Різницю курсів також можна сказати втратив, але то дивлячись з якого боку подивитись звісно, бо платив по 29 та повернули по 29, хоча на момент повернення курс вже був 36. Ще витратив купу часу щоб достукатися до вільного оператора підтримки.
Але добре, шо в загалі повернули. Я знав, що коміссію не повертають тож свідомо йшов на ризик :) На той час у БВР був чудовий курс у порівнянні з іншими.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 185
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  #<1 ... 58596061
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