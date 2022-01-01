_PORT_UA написав:Alexey_k9 написав:
Робив возврат за операцію, що пару місяців назад була. Повернули по старому курсу приблизно 29.
Єдиний позитивний момент, що повернули швидко. На наступний день після заявки.
Тобто ви в підсумку втратили комісію, що йшла до курсу 29,2549?
Так, комісію втратив. Різницю курсів також можна сказати втратив, але то дивлячись з якого боку подивитись звісно, бо платив по 29 та повернули по 29, хоча на момент повернення курс вже був 36. Ще витратив купу часу щоб достукатися до вільного оператора підтримки.
Але добре, шо в загалі повернули. Я знав, що коміссію не повертають тож свідомо йшов на ризик На той час у БВР був чудовий курс у порівнянні з іншими.