_PORT_UA написав:Вітаю. Може хтось знає. Оплата на закордонному інтернет сайті в $. Платіж не пройшов,але гроші зняло. Через декілька днів повернення коштів, де зазначено один курс. А ось по виписці повернення пройшло по зовсім іншому курсу. Чому так?
Робив возврат за операцію, що пару місяців назад була. Повернули по старому курсу приблизно 29. Єдиний позитивний момент, що повернули швидко. На наступний день після заявки.
Тобто ви в підсумку втратили комісію, що йшла до курсу 29,2549?
Так, комісію втратив. Різницю курсів також можна сказати втратив, але то дивлячись з якого боку подивитись звісно, бо платив по 29 та повернули по 29, хоча на момент повернення курс вже був 36. Ще витратив купу часу щоб достукатися до вільного оператора підтримки. Але добре, шо в загалі повернули. Я знав, що коміссію не повертають тож свідомо йшов на ризик На той час у БВР був чудовий курс у порівнянні з іншими.
БВР продлил 4% кэшбека баллами на Власний рахунок в Сильпо из расчета 1% от Сильпо +3% от банка. Правда почему-то не на весь август а только по 30 число. И ещё один интересный момент - обратите внимание - кэшбек не даётся автоматически по умолчанию - в приложении надо передвинуть переключатель из положения Выкл. в положение Вкл. Если этого не сделать то будете получать только 1% - так сказать мелкие пакости от "бобра"
WallNutPen написав:БВР продлил 4% кэшбека баллами на Власний рахунок в Сильпо из расчета 1% от Сильпо +3% от банка. Правда почему-то не на весь август а только по 30 число. И ещё один интересный момент - обратите внимание - кэшбек не даётся автоматически по умолчанию - в приложении надо передвинуть переключатель из положения Выкл. в положение Вкл. Если этого не сделать то будете получать только 1% - так сказать мелкие пакости от "бобра"
В мене до 31 серпня, а за те що повзунок вімкнений був дякую - так би провтикав
В мене сьогодні вже також світить 31 серпня. То мабуть програмісти з БВР точно не знали скільки днів у серпні та поставили навмання 30, а вже тільки потім хтось самий кмітливий додумався подивитись у календар
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