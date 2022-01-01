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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:02

  _PORT_UA написав:
  Alexey_k9 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Може хтось знає. Оплата на закордонному інтернет сайті в $. Платіж не пройшов,але гроші зняло. Через декілька днів повернення коштів, де зазначено один курс. А ось по виписці повернення пройшло по зовсім іншому курсу. Чому так?


Робив возврат за операцію, що пару місяців назад була. Повернули по старому курсу приблизно 29.
Єдиний позитивний момент, що повернули швидко. На наступний день після заявки.

Тобто ви в підсумку втратили комісію, що йшла до курсу 29,2549?


Так, комісію втратив. Різницю курсів також можна сказати втратив, але то дивлячись з якого боку подивитись звісно, бо платив по 29 та повернули по 29, хоча на момент повернення курс вже був 36. Ще витратив купу часу щоб достукатися до вільного оператора підтримки.
Але добре, шо в загалі повернули. Я знав, що коміссію не повертають тож свідомо йшов на ризик :) На той час у БВР був чудовий курс у порівнянні з іншими.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 05:17

БВР продлил 4% кэшбека баллами на Власний рахунок в Сильпо из расчета 1% от Сильпо +3% от банка. Правда почему-то не на весь август а только по 30 число. И ещё один интересный момент - обратите внимание - кэшбек не даётся автоматически по умолчанию - в приложении надо передвинуть переключатель из положения Выкл. в положение Вкл. Если этого не сделать то будете получать только 1% - так сказать мелкие пакости от "бобра"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:53

Я вилетів із грейсу. Якщо я зараз вийду в 0, то відсотки за період з 1,09,22 по 31,08,22 все одно нарахуються?
Arom
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

  Arom написав:Я вилетів із грейсу. Якщо я зараз вийду в 0, то відсотки за період з 1,09,22 по 31,08,22 все одно нарахуються?



Якщо сьогодні знову увійдете в пільговий,то нарахують тільки за сьогоднішній день. Вийде небагато, з 10тис кредитного 10 грн.
Spy
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:36

  Spy написав:
  Arom написав:Я вилетів із грейсу. Якщо я зараз вийду в 0, то відсотки за період з 1,09,22 по 31,08,22 все одно нарахуються?



Якщо сьогодні знову увійдете в пільговий,то нарахують тільки за сьогоднішній день. Вийде небагато, з 10тис кредитного 10 грн.
Боюсь, что нарахують за все дни начиная с 1 июля и по дату выхода в ноль плюс штраф за невнесение ОМП, если таковое имело место.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:40

  WallNutPen написав:БВР продлил 4% кэшбека баллами на Власний рахунок в Сильпо из расчета 1% от Сильпо +3% от банка. Правда почему-то не на весь август а только по 30 число. И ещё один интересный момент - обратите внимание - кэшбек не даётся автоматически по умолчанию - в приложении надо передвинуть переключатель из положения Выкл. в положение Вкл. Если этого не сделать то будете получать только 1% - так сказать мелкие пакости от "бобра"

В мене до 31 серпня, а за те що повзунок вімкнений був дякую - так би провтикав
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:18

Re: Банк Власний Рахунок

  gonzo написав:В мене до 31 серпня
В мене сьогодні вже також світить 31 серпня. То мабуть програмісти з БВР точно не знали скільки днів у серпні та поставили навмання 30, а вже тільки потім хтось самий кмітливий додумався подивитись у календар ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:20

Re: Банк Власний Рахунок

Привіт! Як і обіцяв, попереджаю за місяць про зміну в моїх тарифах. З 03.09.2022 зняття готівки через каси в торгівельних точках в межах України – 20 грн. За межами України – 3 USD. Детальні тарифи тут: https://bit.ly/3zom0eG Твій Банк Власний Рахунок
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:12

  maxstar написав:Привіт! Як і обіцяв, попереджаю за місяць про зміну в моїх тарифах. З 03.09.2022 зняття готівки через каси в торгівельних точках в межах України – 20 грн. За межами України – 3 USD. Детальні тарифи тут: https://bit.ly/3zom0eG Твій Банк Власний Рахунок

От цікаво. Я якось одного разу спробував зняти в Сільпо грошей з кредитних коштів цієї картки, і в мене не зняли комісію як за зняття коштів. Бали, звісно, нарахували тільки на суму купівлі, але і 4% (чи скільки там) за зняття готівки не зняли. Мабуть, не менше року пройшло з тих пір.
Чи можна такий трюк провернути зараз? Саме зараз стало б дуже у нагоді, тим більше, що ліміт на зняття, здається, все ще збільшений (6000 проти 500 раніше).
Чи то мені тоді просто так пощастило?
M-Audio
 
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