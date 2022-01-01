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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 12:53
Открыл карту онлайн. Все удобно: доки из Дії подтянулись, карту где-то через час открыли, в гугл-кошелек подтянул. Но лимит, почему то, всего 100 грн поставили. Это только у меня так или всем сходу так ставят? Когда поднимут по опыту?
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