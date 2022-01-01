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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:53

Re: Банк Власний Рахунок

Открыл карту онлайн. Все удобно: доки из Дії подтянулись, карту где-то через час открыли, в гугл-кошелек подтянул. Но лимит, почему то, всего 100 грн поставили. Это только у меня так или всем сходу так ставят? Когда поднимут по опыту?
AVF
 
Повідомлень: 324
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  #<1 ... 59606162
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