RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:53

Re: Банк Власний Рахунок

Открыл карту онлайн. Все удобно: доки из Дії подтянулись, карту где-то через час открыли, в гугл-кошелек подтянул. Но лимит, почему то, всего 100 грн поставили. Это только у меня так или всем сходу так ставят? Когда поднимут по опыту?
AVF
 
Повідомлень: 324
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:18

  AVF написав:Открыл карту онлайн. Все удобно: доки из Дії подтянулись, карту где-то через час открыли, в гугл-кошелек подтянул. Но лимит, почему то, всего 100 грн поставили. Это только у меня так или всем сходу так ставят? Когда поднимут по опыту?

Открывал карту в мае - лимит тоже поставили 100 грн. За поднятие не уточнял т.к. не интересно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 59606162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 418, 419, 420
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4196 1778489
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 11:50
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 221, 222, 223
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2229 1260097
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 02:46
korzviktor20
Банк Конкорд 1 ... 8, 9, 10
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
94 129274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 11:33
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.