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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 10:52

Серт присылают на мыло или они сами передают его члучайным страждущим?
mikos
 
Повідомлень: 203
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:11

Re: Банк Власний Рахунок

mikos написав:Серт присылают на мыло или они сами передают его члучайным страждущим?
Акційний сертифікат може бути тільки електронним.

Під час розрахунку дайте касирові зісканувати штрих-код сертифіката, що міститься в «Мої Замовлення».
Читаю умови.
lel
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 371 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:21

Re: Банк Власний Рахунок

Це власні сертифікати. Їх можна подарувати (переслати), або роздрукувати (або сканувати зі смартфона) В умовах написано, що за один раз можна придбати не більше 10-ти. я придбав 10-ть, потім ще один. Тобто 10-ть--це не обмеження для одного аккаунта.
Golf_streem
 
Повідомлень: 299
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:42

Re: Банк Власний Рахунок

Кто-нибудь уже пробовал оплачивать этим сертификатом? Можно ли оплатить им акционный товар?
Oktawa
 
Повідомлень: 497
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Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:59

Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 10340
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:49

  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:


опача!

оно для всех или только БВРовцев?
cohan
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Повідомлень: 4434
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:51

  Oktawa написав:Кто-нибудь уже пробовал оплачивать этим сертификатом? Можно ли оплатить им акционный товар?


главное чтобы можно было оплатить другие сертификаты
cohan
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Повідомлень: 4434
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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  #<1 ... 60616263
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